Son Dakika Haberleri: Hazine 2,56 Milyar Lira Borçlandı

Hazine 2,56 Milyar Lira Borçlandı

1 saat önce

Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.

Hazine 2,56 Milyar Lira Borçlandı, System.String[]
Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalede 6 yıl (2359 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit ve bileşik faiz yüzde sıfır, dönemsel faiz yüzde 9,12 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 132 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 749 milyon lira, net satış 739,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 975 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 60 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 850 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 2 milyar 564,7 milyon lira borçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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