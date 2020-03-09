Hazine 2,9 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 2 milyar 885,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,18 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede reel basit faiz yüzde 2,39, reel bileşik faiz yüzde 2,41 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 331 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 320 milyon lira, net satış 1 milyar 335,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 383,7 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 200 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 2 milyar 885,1 milyon lira borçlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: AA
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