Hazine 2 ihraç gerçekleştirdi
1 saat önce
Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği kuponsuz bonoyu yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.97, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 3.92 oldu.
Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği kuponsuz bonoyu yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.97, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 3.92 oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:00
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