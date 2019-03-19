Son Dakika Haberleri: Hazine 2 ihraç gerçekleştirdi

Hazine 2 ihraç gerçekleştirdi

1 saat önce

Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği kuponsuz bonoyu yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.97, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 3.92 oldu.

Hazine 2 ihraç gerçekleştirdi, System.String[]
Hazine'nin Mart ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği kuponsuz bonoyu yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 19.97, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 3.92 oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:00 

Ekonomi
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