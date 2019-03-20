Son Dakika Haberleri: Hazine, 2019 dış borçlanmasının yüzde 80'ini tamamladı

Hazine, 2019 dış borçlanmasının yüzde 80'ini tamamladı

12 dakika önce

Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracını 1 milyar dolar borçlanma ile tamamlayan Hazine, tahvil yoluyla 2019 yılı dış borçlanmasının yüzde 80'ini yılın ilk çeyreğinde tamamlamış oldu.

Hazine, 2019 dış borçlanmasının yüzde 80'ini tamamladı, System.String[]
Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracını 1 milyar dolar borçlanma ile tamamlayan Hazine, tahvil yoluyla 2019 yılı dış borçlanmasının yüzde 80'ini yılın ilk çeyreğinde tamamlamış oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:05 

Ekonomi
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