Hazine, 2019 dış borçlanmasının yüzde 80'ini tamamladı

Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracını 1 milyar dolar borçlanma ile tamamlayan Hazine, tahvil yoluyla 2019 yılı dış borçlanmasının yüzde 80'ini yılın ilk çeyreğinde tamamlamış oldu.

Nisan 2029 vadeli dolar cinsi eurobondun yeniden ihracını 1 milyar dolar borçlanma ile tamamlayan Hazine, tahvil yoluyla 2019 yılı dış borçlanmasının yüzde 80'ini yılın ilk çeyreğinde tamamlamış oldu.

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