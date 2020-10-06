Hazine 2025 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için yetki verdi

Hazine bu yılki dış finansman programı kapsamında 2025 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için uluslararası bankalara yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a yetki vermiştir" denildi.