Hazine 3,4 milyar lira borçlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine 3,4 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi

Hazine 3,4 milyar lira borçlandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesiyle 3 milyar 389,8 milyon lira borçlandı.

Hazine 3,4 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği devlet tahvili ihalesiyle 3 milyar 389,8 milyon lira borçlandı.

İhalede, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılırken, basit faiz 9,85, bileşik faiz yüzde 10,09 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 465 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 994 milyon lira, net satış 2 milyar 189,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 464,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 750 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Bakanlık, piyasaya 3 milyar 389,8 milyon lira borçlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Enkaz altındaki çifti tırnaklarıyla kazıyarak çıkaran Suriyeli genç, Bakan Soylu ile bir araya geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:44:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine 3,4 milyar lira borçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]