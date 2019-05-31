Hazine, 39.5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
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