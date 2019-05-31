Son Dakika Haberleri: Hazine, 39.5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek
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Hazine, 39.5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

Hazine, 39.5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 41,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 39,5 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:03 
Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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