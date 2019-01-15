Son Dakika Haberleri: Hazine 4,1 Milyar Lira Borçlandı

Hazine 4,1 Milyar Lira Borçlandı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 81,9 milyon lira borçlandı.

Hazine 4,1 Milyar Lira Borçlandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesinde 4 milyar 81,9 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, ilk ihalede 1 yıl (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

İhalede hem basit hem bileşik faiz yüzde 18,98 oldu.

Nominal teklifin 600,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 380 milyon lira, net satış 319,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 720 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 340 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 804 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,1 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,99 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 234 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 853 milyon lira, net satış 861 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 350 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 55 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 27,5 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 4 milyar 81,9 milyon lira borçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:05 Kaynak: AA

Ekonomi
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