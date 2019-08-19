Son Dakika Haberleri: Hazine 4,7 milyar lira borçlandı
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Hazine 4,7 milyar lira borçlandı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 677,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine 4,7 milyar lira borçlandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 677,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:34 
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