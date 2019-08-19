Hazine 4,7 milyar lira borçlandı
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 677,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 677,2 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:34
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