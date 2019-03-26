Son Dakika Haberleri: Hazine 4,8 Milyar Lira Borçlandı

Hazine 4,8 Milyar Lira Borçlandı

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 789,5 milyon lira borçlandı.

Hazine 4,8 Milyar Lira Borçlandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 4 milyar 789,5 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (504 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 18,53, bileşik faiz yüzde 19,39 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 61 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 811 milyon lira, net satış 874,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 757 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 876 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 700 milyon liralık satış yapıldı.

Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 9,44 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 703 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 528 milyon lira, net satış 518,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 551 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 440 milyon liralık satış yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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