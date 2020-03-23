Hazine 4,8 milyar lira borçlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine 4,8 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi

Hazine 4,8 milyar lira borçlandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 4 milyar 807,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 4,8 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği tahvil ihalesinde 4 milyar 807,8 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede basit faiz yüzde 10,65, bileşik faiz yüzde 10,94 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 310 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 458 milyon lira, net satış 1 milyar 607,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 2 milyar 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 607 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 807,8 milyon lira borçlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu! Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!         
12:42
Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti Mustafa Cengiz, 65 yaş üstüne sınırlama getirildiği için görevlerini Yusuf Günay'a devretti         
12:35
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın         
12:33
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum         
11:42
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:31:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hazine 4,8 milyar lira borçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]