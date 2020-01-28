Hazine 4 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine 4 milyar lira borçlandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 46,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 4 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 46,7 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda (91 gün) bir kupon ödemeli, TLREF'e (Türk Lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 9 milyar 789,8 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 140,7 milyon lira, net satış 2 milyar 146,7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 620,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 46,7 milyon lira borçlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:22 Kaynak: AA
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