Son Dakika Haberleri: Hazine 5,4 Milyar Lira Borçlandı

Hazine 5,4 Milyar Lira Borçlandı

1 saat önce

Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 386,7 milyon lira borçlandı.

Hazine 5,4 Milyar Lira Borçlandı, System.String[]
Hazine, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde toplam 5 milyar 386,7 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ihalede 9 ay (266 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

İhalede basit faiz yüzde 19,47, bileşik faiz yüzde 19,97 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 52 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 117 milyon lira, net satış 977,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 632 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 440,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 150 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede de ise 5 yıl (1757 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,89, reel bileşik faiz yüzde 3,92 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 73,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 810 milyon lira, net satış 826,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 500 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 630,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 300 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya toplam 5 milyar 386,7 milyon lira borçlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:06 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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