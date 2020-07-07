Hazine 5,5 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine 5,5 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 5 milyar 471,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 5 milyar 471,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

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Bakanlık, ihalede 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz ve reel bileşik faiz yüzde 1,55 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 697,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 598,2 milyon lira, net satış 2 milyar 606,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 365 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılardan 4 milyar 733,2 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, piyasaya toplam 5 milyar 471,9 milyon lira borçlandı.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:07 Kaynak: AA

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