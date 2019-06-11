Son Dakika Haberleri: Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
Son Dakika Ekonomi Haber

Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

8 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 611 milyon lira borçlandı.

Hazine 5,6 milyar lira borçlandı, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 611 milyon lira borçlandı.
Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 21,66 ve bileşik faiz yüzde 22,83 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 115 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 511 milyon lira, net satış 1 milyar 535,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 90 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 130 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.
Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 6 yıl (2247 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede bileşik dönemsel faiz yüzde 9,95 olarak belirlendi.
Nominal teklifin 1 milyar 40 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 748 milyon lira, net satış 736,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 186 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 950 milyon liralık satış yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:40 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Goldman Sachs: Fed bu yıl faiz indirmeyecek Türkiye, gezegenine isim arıyor Vicdansız annenin yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atıp kaderine terk ettiği görüntüler kamerada Malezya'da bir bakanın eşcinsel ilişki yaşadığı iddiası ülkeyi karıştırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:41:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]