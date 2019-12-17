Hazine 6,9 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine 6,9 milyar lira borçlandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 938,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 6,9 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6 milyar 938,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 11,55, bileşik faiz yüzde 11,88 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 672 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 286,3 milyon lira, net satış 2 milyar 417,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 800 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 173,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,60 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede reel basit faiz yüzde 2,92, bileşik faiz yüzde 2,94 oldu.

Nominal teklifin 1 milyar 781,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 181,8 milyon lira, net satış 1milyar 221,1 milyon lira oldu.

İhalede, kamu kuruluşlarından teklifin gelmezken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 423 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, 6 milyar 938,4 milyon lira borçlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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