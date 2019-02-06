Son Dakika Haberleri: Hazine 835 Milyon Euroluk Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi

Hazine 835 Milyon Euroluk Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi

46 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 Şubat 2021 geri ödeme tarihli 835 milyon euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine 835 Milyon Euroluk Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 Şubat 2021 geri ödeme tarihli 835 milyon euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2019 tarihinde, 835 milyon euro tutarında 8 Şubat 2019 valörlü, 5 Şubat 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Hazine dün 728 gün vadeli Euro cinsi kira sertikası ihraç edeceğini ve dönemsel kira oranının yüzde 1.45 olacağını duyurmuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Maliye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Artık İnternet Üzerinden Yapılabilecek! E-tebligat Dönemi Başladı

Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine 835 Milyon Euroluk Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]