Hazine 835 Milyon Euroluk Kira Sertifikası İhracı Gerçekleştirdi
46 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 Şubat 2021 geri ödeme tarihli 835 milyon euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
5 Şubat 2021 geri ödeme tarihli 835 milyon euroluk kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat 2019 tarihinde, 835 milyon euro tutarında 8 Şubat 2019 valörlü, 5 Şubat 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi. Hazine dün 728 gün vadeli Euro cinsi kira sertikası ihraç edeceğini ve dönemsel kira oranının yüzde 1.45 olacağını duyurmuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:33 Kaynak: İHA
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