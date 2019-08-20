Hazine 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı toplam 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:38 Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanlığı
toplam 846.5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Bakanlığımızca 20 Ağustos 2019 tarihinde, 846.500.000,00 TL tutarında 21 Ağustos 2019 valörlü, 18.08.2021 itfa tarihli ve TRD180821T13 ISIN kodlu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilmiştir. Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 20 Ağustos 2019 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası
Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."
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