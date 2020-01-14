Hazine 9,3 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine 9,3 milyar lira borçlandı

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle 9 milyar 291,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 9,3 milyar lira borçlandı, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle 9 milyar 291,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10,59, bileşik faiz yüzde 10,45 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 226,6 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 61,6 milyon lira, net satış 3 milyar 587 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 502,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

Nominal teklifin 3 milyar 397 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 780 milyon lira, net satış 1 milyar 819,9 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 365 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 185 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, Hazine, piyasaya 9 milyar 291,9 milyon lira borçlandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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