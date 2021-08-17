Hazine 921,7 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 921 milyon 700 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 921 milyon 700 bin lira tutarında, 18 Ağustos 2021 valörlü, 16 Ağustos 2023 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.