Hazine 951 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 951 milyon 250 bin lira tutarında kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin duyuru, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık, 951 milyon 250 bin lira tutarında 9 Haziran 2021 valörlü, 28 Mayıs 2031 itfa tarihli ve TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihraç etti.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.