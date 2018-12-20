Hazine Alacakları 18,4 Milyar Lira
13 saat önce
Hazine alacakları, kasım ayı sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine alacakları, kasım ayı sonu itibarıyla 18,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, 30 Kasım 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, kasım ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz
konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,5 milyar lira tahsil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:41 Kaynak: AA
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