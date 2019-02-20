Hazine Alacakları 18,5 Milyar Lira
1 saat önce
Hazine alacakları, ocak ayı itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine alacakları, ocak ayı itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
, 31 Ocak tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, ocak ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Söz
konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 52,9 milyon lira tahsil edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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