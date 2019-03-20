Son Dakika Haberleri: Hazine Alacakları 18,5 Milyar Lira

Hazine Alacakları 18,5 Milyar Lira

1 saat önce

Hazine alacakları, şubat ayı itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine Alacakları 18,5 Milyar Lira, System.String[]
Hazine alacakları, şubat ayı itibarıyla 18,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.


Buna göre, şubat ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.


Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 58,4 milyon lira tahsil edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, 28 Şubat, Ekonomi
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