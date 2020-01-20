Hazine alacakları 18 milyar lira
6 saat önce
Hazine alacakları, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:56 Kaynak: AA
Hazine alacakları, geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla 18 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2019'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 11 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,9 milyar lira tahsil edildi.
Son Dakika Çin'de "gizemli virüs" paniği! Ölenlerin sayısı 3'e çıktı Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz