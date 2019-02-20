Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
1 saat önce
Hazine, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek.
Hazine, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek. Talepler 25 Şubat saat 14: 00'a kadar iletilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45
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