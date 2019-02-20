Son Dakika Haberleri: Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

1 saat önce

Hazine, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek.

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek, System.String[]
Hazine, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek. Talepler 25 Şubat saat 14: 00'a kadar iletilebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45 

Ekonomi
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