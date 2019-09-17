Son Dakika Haberleri: Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edilecek.

Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi bankalara doğrudan satış yöntemiyle yapılacak.

Taleplerin yarın saat 14.00'e kadar iletilmesi gerekiyor.

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:58 Kaynak: AA
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