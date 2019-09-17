Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 20 Eylül 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:00
TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu