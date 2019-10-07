Son Dakika Haberleri: Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
Son Dakika Ekonomi Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek

1 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:16 
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