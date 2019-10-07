Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek
1 saat önce
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik 11 Ekim 2019 valör tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:16
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