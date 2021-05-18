Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli, 10 bin 814 kilogram altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edildi.

İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 4 bin 485 kilogram altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı yapıldı.