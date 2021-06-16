BIST100 yüzde 0.78 düştü, dolar 8.53 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,431 ve 1,444 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.78 düşüşle 1,431.31 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.99, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 eksideydi.

Dövizler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını açıklayacağı yeni güne, Salı günü ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından yükseldikleri düzeylerde başladıktan sonra gün boyu bu düzeylerde hareket etti.