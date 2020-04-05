Hazine arazileri tarıma açılacak - Son Dakika

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dünyayı etkisi altına alan ve pandemi ilan edilen korona virüs salgını dolayısıyla temel gıda maddelerinin üretiminde sorun yaşanmaması amacıyla harekete geçtiğini söyledi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Sivas'ın yanı sıra iklim gereği yazlık ekimlerin yapılabileceği Erzurum, Kars, Muş, Erzincan ve Kayseri'de korona virüs salgınına karşı hazine arazilerinin tarıma açılacağını söylediğini belirten Çetindağ, bu illerde bulunan hazine arazilerinde yazlık buğday, arpa ve kuru fasulye ektirileceğini dile getirdi.



"Temel ürünlerin depolanması lazım"



Korona virüs salgınına nedeniyle temel tüketim malzemelerinde sıkıntı yaşanmaması amacıyla Sivas'la birlikte 6 şehirde hazine arazilerinin tarıma açılmasına ilişkin kararını değerlendiren Çetindağ, "Şu anda dünyada en önemli başlıklar sağlık ve tarım. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanımızın çiftçinin yanlarında olduklarını hissettirmesi lazım. Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar uzun süredir çiftçilerin üretmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor. Hazine arazilerinin tarıma açılması çok önemli. Bakir topraklarda buğday, arpa gibi temel ürünlerin depolanması lazım. Bu karar çok güzel" dedi.



"Sivas Ziraat Odası olarak kararı destekliyoruz"



Sivas'ın toprak bakımından Türkiye'nin ikinci büyük şehri olduğunu anımsatan Çetindağ, "İlimizde tarıma açılacak çok fazla hazine arazisi var. Hem yem bitkileriyle ilgili hem buğday stoklarıyla ilgili bir an önce hazine arazilerinin tarıma açılarak hemen çiftçilerimizin emrine verilmesi lazım. Çiftçilerimiz desteklenmeli ve bu topraklar ekilerek stoklarımızın tüm ülkemize yetecek düzeye getirilmesi lazım. Bunun en kısa zamanda faaliyete geçmesi lazım. Bir an önce yapılması lazım. Şunun da altını çizmek istiyorum: Bu topraklarımızın da organik tarıma açılması lazım. Kimyevi gübre hem çok pahalı hem de piyasada zor bulunuyor. İlaca alıştırmaktansa ilk defa tarım yapılacak bu araziler organik tarıma açılmalı. Sivas Ziraat Odası olarak kararı destekliyoruz" diye konuştu.



"Çiftçi tarlasında olmak zorunda"



Çiftçilerin ülkenin geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Çetindağ "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçiye daha çok destek vermesi lazım. Buna özellikle değinmek istiyorum. Çünkü herkes evindeyken bile çiftçi tarlasında olmak zorunda. Çiftçi bu insanları beslemek zorunda. O nedenle sağlık kadar besin de önemli. Bunu kim yapacak? Elbette çiftçilerimiz. Çiftçinin bu güvenceyi alması lazım, ürününün para etmesi lazım. Devletin buna destek vermesi lazım. Ülkemiz için, geleceğimiz için çiftçilerimiz önemli. Çiftçilerimizin değerinin ne kadar önemli olduğunu anlamamız lazım" ifadelerini kullandı. - SİVAS