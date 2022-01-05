Hazine arazilerinin yıllık kira artış bedeli yüzde 22'den yüzde 9'a indiriliyor - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, hazineye ait tarım arazilerinin yıllık kira artış bedellerinin yüzde 22'den yüzde 9'a indirileceğini bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazineye ait tarım arazilerini kullanan çiftçilere müjde verdiğini belirtti.

Üretime ve üreticiye olan desteklerin sürdüğünü aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Daha önceden ecrimisil bedelinin yarısına çiftçilerimize kiraladığımız hazine arazilerimizin yıllık kira artış bedeli yüzde 22'den yüzde 9'a indiriliyor. Bu uygulamadan yeni hazine arazisi kiralayacak çiftçilerimiz de yararlanabilecek. Üretime ve üreticiye verdiğimiz destek, her geçen gün artarak devam edecek. Tüm üreticilerimize hayırlı bereketli olsun."