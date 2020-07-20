Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Jandarma, Akçadağ, Kenevir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:37 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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