Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildiMALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi

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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akçadağ'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ve kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, hazine arazisine ekili 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Jandarma, Akçadağ, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hazine arazisinde 7 bin 500 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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