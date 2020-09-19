Hazine arazisinde çiftçilik için 6 pilot il - Son Dakika

Hazine arazisinde çiftçilik için 6 pilot il

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, topraksız ve yeterli toprağı olmayıp ekip biçmek isteyen çiftçilere yönelik 60 dönüme kadar hazine arazisini 10 yıl süreyle kiralama projesi, ilk etapta 6 pilot ilde uygulanacak.

Hazine arazisinde çiftçilik için 6 pilot il, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, topraksız ve yeterli toprağı olmayıp ekip biçmek isteyen çiftçilere yönelik 60 dönüme kadar hazine arazisini 10 yıl süreyle kiralama projesi, ilk etapta 6 pilot ilde uygulanacak. 6 ilde toplam 41,5 milyon metrekare yüzölçümlü tarım arazisi, çiftçilere kiralanmak üzere gelecek hafta ilana çıkılacak.

Türkiye'deki tarımsal üretimin artırılması ve tarımsal istihdamın desteklenmesi amacıyla topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla, nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazine taşınmazlarının kiralanmasına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği yayımlandı. Düzenleme ile topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere 60 dönüme kadar hazine arazisini 10 yıl süreyle kiralama olanağı sağlandı. Kira süresi 10 yılın sonunda 10 yıl daha uzatılabilecek.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İLANA ÇIKARILACAKProje kapsamında, tarım arazileri topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmak üzere önümüzdeki hafta ilana çıkarılacak. Hazine taşınmazları öncelikle; taşınmazın bulunduğu köy/mahalle nüfusuna kayıtlı olan veya o köyde/mahallede ikamet eden topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, nüfus kaydı, ikamet durumu, arazi varlığı, medeni durumu ve aile nüfusu kriterleri esas alınarak yapılacak puanlama sonucunda yüksek puan alanlar arasından başvuru sahibine kura çekmek suretiyle kiralanacak. Başvuru kriterlerine göre yapılacak puanlama sonucuna göre en yüksek puanı alandan başlamak üzere, ilan edilen taşınmaz/bölüm sayısı kadar başvuru sahibi kura çekimine davet edilecek. Komisyon tarafından en yüksek puanı alandan başlamak üzere kura çekimi yapılarak taşınmazlara ilişkin hak sahipleri belirlenecek.UYGULAMA 6 PİLOT İLDE BAŞLAYACAK

Proje, ilk etapta 6 pilot ilde uygulanacak. 6 ilde hazineye ait toplam 41,5 milyon metrekare yüzölçümü tarım arazisi çiftçilere kiralanmak üzere ilana çıkarılacak. Konya'da 27,6 milyon metrekare, Aksaray'da 8 milyon metrekare, Kütahya'da 3,7 milyon metrekare olmak üzere Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar da dahil ilk etapta 6 ilde pilot uygulama başlayacak.


Türkiye, Milli, Tarım, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 09:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hazine arazisinde çiftçilik için 6 pilot il - Son Dakika Ekonomi

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