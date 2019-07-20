Son Dakika Haberleri: Hazine arazisinde hint keneviri yetiştirmişler
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Hazine arazisinde hint keneviri yetiştirmişler

8 dakika önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı çalışmada, hazine arazisi olduğu belirlenen dere kenarında ekili vaziyette boyları 30 ila 160 santimetreye ulaşan 27 kök hint keneviri ele geçirildi.

Hazine arazisinde hint keneviri yetiştirmişler, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı çalışmada, hazine arazisi olduğu belirlenen dere kenarında ekili vaziyette boyları 30 ila 160 santimetreye ulaşan 27 kök hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turanlar Mahallesi Alangüllü deresi Söğütlükuyu mevkiindeki bir arazide hint keneviri ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede sahipsiz hazine arazisi olan derenin kenarında boyları 30 ila 160 santimetreye ulaşan 27 adet hint keneviri bitkisini ele geçirdi.

Hint kenevirlerini eken şahıs ve veya şahıslar belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Aydın Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:42 Kaynak: İHA
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