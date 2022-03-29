Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

29.03.2022 18:45
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandıAlınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağkaraağaç Mahallesi Acısu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağkaraağaç Mahallesi Acısu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden 1 jeneratör, 1 hilti, 1 kazma, merdiven ve 1 burç ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı
Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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