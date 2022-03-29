Aydın'da kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı
Alınan bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağkaraağaç Mahallesi Acısu mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 9 kişiyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerden 1 jeneratör, 1 hilti, 1 kazma, merdiven ve 1 burç ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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