Hazine arazisine kaçak kenevir eken şahsa gözaltı - Son Dakika

Malatya'da hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği belirlenen bir kişi yakalanarak gözaltın aalındı.



Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, Malatya ili Akçadağ ilçesinde Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmalarda bir şahsın hazine arazisine kenevir bitkisi ektiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri yaptığı operasyonda arazide 7 bin 500 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Operasyonda şahıs gözaltına alınırken, kenevirlere ise imha edilmek üzere el konuldu. - MALATYA