Hazine arazisine kaçak yapı yapan adam, çatıya çıkıp önce kendini yakmak istedi ardından görevli avukatı tokatladı - Son Dakika
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Hazine arazisine kaçak yapı yapan adam, çatıya çıkıp önce kendini yakmak istedi ardından görevli avukatı tokatladı

19.05.2022 15:34

Bursa'nın Kestel ilçesinde hazine arazisine kaçak yapı ve ahır yaptığı tespit edilen Ü.Y. inekleriyle belediyeyi basmış ve görevli memura fiziksel şiddet uygulamıştı. Ekiplerin yıkım için araziye geldiği sırada çatıya çıkıp kendini yakmak isteyen Ü.Y. yaşananların ardından görevli avukata tokat attı. Olay, anbean kameralara yansıdı.

Kestel Belediyesi yapı kontrol ekipleri Ü.Y.'nin Kazancı Mahallesi'nde kaçak ahırı için yıkım kararı çıkardı. Eline yıkım ilanı ulaşan Ü.Y. Kestel ilçe meydanına getirdiği 2 adet büyükbaş hayvanı ile belediye binasını bastı. İnekleri belediye binasının önüne bağlayan Ü.Y. Kestel Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü A.P.'ye darp girişiminde bulundu. Ü.Y. ve yanında bulunan kalabalık yıkıma tepki gösterip müdahale eden güvenlik güçlerine de direnmeye çalıştı. Bir polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı olay sonrası Ü.Y. ve yanında bulunan babası ve kardeşleri gözaltına alındı. İfadesi alınan Ü.Y. daha sonra serbest bırakıldı.

KAÇAK YAPTIĞI EV VE AHIRI YIKILDI

Ü.Y.'nin hazine arazisine kaçak olarak yaptığı 2 katlı ev ile göstermelik yapıldığı iddia edilen ahırı yıkıldı. Ekipler bir kez daha Ü.Y. ve eşinin tepkisiyle karşılaştı. Yıkım sırasında çatıya çıkan Ü.Y. ekipleri kendini yakmakla tehdit ederken; eşi olduğu öğrenilen kadın ise belediye avukatına tokat attı. Şahıslar bölgeden uzaklaştırılıp kaçak bina ve ahır yerle bir edildi.

ÇİFTÇİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mağdur çiftçi olduğunu iddia ederek inekle belediyeyi basan U.Y.'nin çiftçilikle uğraşmadığı; hazine arazisine kaçak olarak inşa ettiği 2 katlı yapıyı gizlemek için emanet aldığı ineğe küçük bir ahır yaptığı, devlete ait hazine arazisine yaptıkları 2 kaçak yapının yıkımına engel olmak için kolluk kuvvetleri ve belediye görevlerine mukavemet ettiği ortaya çıktı. Ekiplere direnen baba ve oğlunun, içerisinde 2 tanesi mesken olan 17 adet gayrimenkulünün olduğu iddia edildi.

"FARKLI YALANLARLA ÜZERİMİZE GELDİLER"

Uludağ doğal sit alanlarında yapılmak istenen kaçak lüks yapılara göz açtırmayacaklarını; kaçak yapılarla mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Biz kaçak yapıları yıktıkça farklı yalanlarla üzerimize geldiler. "Şehit yakınının evini yıktı" dediler. Yıkılan 10 milyon değerindeki malikanenin yerinin 20 yıl önce şehit olan bir vatandaşın yakınına ait olduğu ortaya çıktı. "Almanyalı iş insanının rüşvet vermesine rağmen kaçak yapısını yıktılar" yalanını uydurdular. Devlete ait hazine arazisine kaçak bina yapan şahıslar, bunu gölgelemek için ödünç aldıkları ineğe ahır yaptı. Türkiye gündemine "mağdur çiftçilerin ahırı başına yıkılıyor" şeklinde yansıtıldı. Ancak çiftçilikle ilgili bir kayıtların bulunmadığı anlaşıldı. Biz kaçakla mücadelemizi kanunlar çerçevesinde yürütmeye kararlıyız. Kanunlara uyan halkımız da bizi destekliyor" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Kestel Belediyesi, Çiftçi, Polis, Ahır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hazine arazisine kaçak yapı yapan adam, çatıya çıkıp önce kendini yakmak istedi ardından görevli avukatı tokatladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazine arazisine kaçak yapı yapan adam, çatıya çıkıp önce kendini yakmak istedi ardından görevli avukatı tokatladı - Son Dakika
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