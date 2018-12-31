Hazine Arazisine Yapılan Kaçak Yapı Yıkıldı

İzmit Belediyesi gelen ihbar üzerine kaçak ev ve gecekonduları belirleyip yıkıyor.

İzmit Belediyesi gelen ihbar üzerine kaçak ev ve gecekonduları belirleyip yıkıyor.



Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenimahalle'de hazine arazisi üzerine yapılan kaçak yapı iş makinesi yardımıyla yıkıldı. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri Yenimahalle Köroğlu Sokak'ta İ.Ö. tarafından hazine arazisine kaçak yapı yapıldığı ihbarını aldı. Alınan ihbar doğrultusunda harekete geçen yetkililer, "Yapılan kontrolde yapının 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18.maddesine aykırı olduğu belirlenerek yıkılmıştır" dediler.



Yetkililer, vatandaşları kaçak yapı konusunda yapmamaları için uyardıklarını söylediler. - KOCAELİ

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