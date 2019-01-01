Hazine Arazisine Yapılan Kaçak Yapı Yıkıldı
1 saat önce
İzmit Belediyesi gelen ihbar üzerine kaçak ev ve gecekonduları belirleyip yıkıyor.
İzmit Belediyesi gelen ihbar üzerine kaçak ev ve gecekonduları belirleyip yıkıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenimahalle'de hazine arazisi üzerine yapılan kaçak yapı iş makinesi yardımıyla yıkıldı. İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri Yenimahalle Köroğlu Sokak'ta İ.Ö. tarafından hazine arazisine kaçak yapı yapıldığı ihbarını aldı. Alınan ihbar doğrultusunda harekete geçen yetkililer, "Yapılan kontrolde yapının 775 sayılı Gecekondu Yasasının 18.maddesine aykırı olduğu belirlenerek yıkılmıştır" dediler.
Yetkililer, vatandaşları kaçak yapı konusunda yapmamaları için uyardıklarını söylediler. - KOCAELİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı