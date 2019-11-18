Son Dakika Haberleri: Hazine arazisini sahte belgelerle 2 kişiye kiralamışlar
Son Dakika Güncel Hazine arazisini sahte belgelerle 2 kişiye kiralamışlar - Son Dakika

Hazine arazisini sahte belgelerle 2 kişiye kiralamışlar

6 saat önce

Ankara'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı.

Hazine arazisini sahte belgelerle 2 kişiye kiralamışlar, System.String[]

Ankara'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen şebekenin 4 üyesi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına düzenledikleri sahte belgelerle Milli Emlak Genel Müdürlüğünde çalıştıklarını söyleyen bir şebekenin, Aydın'ın Didim ilçesinde 14 dönümlük Hazine arazisini iki kişiye 300 bin lira karşılığında kiralayarak dolandırıcılık yaptığını belirledi.

Bunun üzerine takibe alınan şebeke üyelerinin Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunduklarını tespit eden ekipler, S.T, S.A, M.İ. ve A.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin araçlarında 100 dolarlık 50 sahte banknot ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Ankara, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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