Hazine arazisini satan çete çökertildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hazine arazisini satan çete çökertildi - Son Dakika

Hazine arazisini satan çete çökertildi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mera ve hazine arazisi ile başkasına ait tapusuz arazileri para karşılığında vatandaş adına tapulayan, vatandaşlar ile kafe ve ofislerde bir araya gelerek hazineye kayıtlı arazilerin vatandaşa para ve senet karşılığında düzenleyen çete, Diyarbakır ve Gaziantep'te...

Hazine arazisini satan çete çökertildi, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde mera ve hazine arazisi ile başkasına ait tapusuz arazileri para karşılığında vatandaş adına tapulayan, vatandaşlar ile kafe ve ofislerde bir araya gelerek hazineye kayıtlı arazilerin vatandaşa para ve senet karşılığında düzenleyen çete, Diyarbakır ve Gaziantep'te 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonla çökertilirken, çete üyesi 41 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Çınar ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan 6 köyde, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğü ve ihale ile hizmet alımı yapılan Pirdoğan Haritacılık Limited Şirketi tarafından yürütülen kadastro işlemlerinde, bazı görevliler tarafından vatandaşın tarlasından dönüm başı belli miktarda para alınarak usulsüzlük yapıldığı bilgisi alındığı belirtildi.


Açıklamada, "Devam eden çalışmalar neticesinde, Diyarbakır Kadastro Müdürlüğünde çalışan 2 memur ve Kadastro Müdürlüğü adına işlem yürüten Pirdoğan Haritacılık şirketinin 5 çalışanının, mera ve hazine arazisi ile başkasına ait tapusuz arazileri para karşılığında vatandaş adına tapuladıkları, bazı görevlilerin vatandaşlar ile kafe ve ofislerde bir araya gelerek hazineye kayıtlı arazilerin vatandaşa yazılması karşılığında aralarında protokol yaptıkları ve verilen paralar karşılığında senet düzenledikleri tespit edilmiştir. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararlara istinaden, 7 Ocak 2020 Salı günü, Diyarbakır ve Gaziantep illerinde toplam 8 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, olay ile bağlantılı 41 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 1 şahıs tutuklanmış, 36 şahıs ifadelerinin alınmasını müteakip, 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Gaziantep, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:56 Kaynak: İHA
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