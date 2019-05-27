Hazine, avro cinsi kira sertifikası ihraç edecek

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Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu

Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı

Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı