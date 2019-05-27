Son Dakika Haberleri: Hazine, avro cinsi kira sertifikası ihraç edecek

Hazine, avro cinsi kira sertifikası ihraç edecek

2 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.

Hazine, avro cinsi kira sertifikası ihraç edecek, System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içi piyasada 31 Mayıs valör tarihli avro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı yapılacak.
Kira sertifikası ihracı bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ve taleplerin 29 Mayıs 14.00'e kadar Bakanlığa faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekecek.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 29 Mayıs'ta İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek. Bankaların kira sertifikası ihracı karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç 31 Mayıs 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.
Yatırımcılar söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bilgilere Bakanlığın internet sayfasının "Kamu Finansmanı-Yatırımcılar İçin Bilgiler-Kira Sertifikası" bağlantısında yer alan "Avro Cinsi Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu"ndan ulaşabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:44 Kaynak: AA
Merkez Bankası, Maliye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hain Saldırıda Yaralanan Askerimiz Şehit Oldu Merkez Bankası Döviz Fonları Zorunlu Karşılıkları 200 Baz Puan Artırdı Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı Google Finlandiya'da ki Veri Merkezine 600 Milyon Euro Yatırım Yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:47:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hazine, avro cinsi kira sertifikası ihraç edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]