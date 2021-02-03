Hazine avro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, kurumsal yatırımcılara yönelik avro cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraçlar, bugün doğrudan satış yöntemiyle 5 Şubat valörlü, 2 Şubat 2024 itfa tarihli olarak yapıldı.

Buna göre 6 ayda bir kupon ödemeli 802 milyon 640 bin avro tutarında devlet tahvili ve 6 ayda bir kira ödemeli 697 milyon 360 bin avro tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

Devlet İç Borçlanma Senedi ve Kira Sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 3 Şubat 2021 Çarşamba günü İHS (TC Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla TC Merkez Bankası tarafından iletilecek.