Hazine "Birleşik İpotek Finansmanı AŞ"ye iştirak edecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Hazine 'Birleşik İpotek Finansmanı AŞ'ye iştirak edecek - Son Dakika Ekonomi

Hazine "Birleşik İpotek Finansmanı AŞ"ye iştirak edecek

6 saat önce

Hazine, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ'ye, 500 bin lira kuruluş sermayesi aktararak yüzde 5 oranında iştirak edecek.

Hazine

Hazine, Birleşik İpotek Finansmanı AŞ'ye, 500 bin lira kuruluş sermayesi aktararak yüzde 5 oranında iştirak edecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazine tarafından Birleşik İpotek Finansmanı AŞ'ye yüzde 5 oranında iştirak edilmesi ve 500 bin lira kuruluş sermayesi aktarılması uygun görüldü.

Kuruluş sermayesi kapsamında söz konusu şirkete yapılacak aktarımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

Hazineye ait hisselerden kaynaklanan paydaşlık haklarını kullanmaya, yeni paylar devralmaya veya payları devretmeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak.

Kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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