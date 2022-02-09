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Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler - Son Dakika

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler

09.02.2022 11:52
Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler

Aksaray'da define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, "Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık" deyip hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu.

Aksaray'da define ararken büyü bozulsun diye siyah tavuk kesip kuyuya inerek kaçak kazı yaparken jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalanan köy muhtarı, "Kazı yapmadık, mera kontrolü yaptık" deyip hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Yanlızceviz köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köy çevresinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hemen harekete geçti. Söz konusu bölgeyi takibe alan jandarma ekipleri 3 gün boyunca yaptıkları teknik ve fiziksel takip sonucu 3 şahsın kaçak kazı yaptığını tespit etti. Takiplerden elde edilen yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri 3 şahsı kaçak kazı yaparken malzemelerle birlikte suçüstü yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birinin Ekecikyeni Köyü Muhtarı Murat K. (50) olduğu belirlenirken, beraberinde yakalanan Kaplan T. (48) ve Nail Ç. (54) olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada 3 şahsın geldiği araç ve kazı yerinde 1 adet delici malzeme, 1 adet manivela, 1 adet beton kırma aleti murç, 1 adet kamera, 3 adet madeni para ve kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

SİYAH TAVUK KESİP KUYUYA İNDİLER

Kaçak kazının yapıldığı çukurda yapılan inceleme ve araştırmalarda jandarma ekipleri bir adet ölmüş siyah tavuk ve kanlı bir bıçak ele geçirdi. İlginç olayla ilgili 3 şüpheliyle yapılan görüşme ve incelemelerde siyah tavuğun büyü bozsun diye kazı alanında kesilip atıldığı öğrenildi.

ÖNCE "MERA KONTROLÜ YAPTIK" DEDİ, SONRA "GEZMEK AMAÇLI GİTTİK" DEDİ

Jandarma istihbarat ekiplerinin operasyonuyla birçok kazı malzemesiyle suçüstü yakalanan köy muhtarı Murat K. basın mensuplarının "Neden kaçak kazı yaptınız?" sorusuna, "Kazı yapmadık. Sadece meraya kontrole gitmiştik. Herhangi bir kaçak kazı yapmadık. Gezme amaçlı gittik oraya" diyerek hem kendini hem de beraberinde yakalanan arkadaşlarını savundu. Şüpheli 3 kişi jandarmadaki sorgularının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirilerek Aksaray Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Yasin Can - Yavuz Akkan/ İHA)

Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler
Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler
Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler
Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler
Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler
Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler

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Kaçak Kazı, Jandarma, Aksaray, Tavuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hazine bulmak için siyah tavuk kesip kuyuya indiler - Son Dakika


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