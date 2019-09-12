Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
1 saat önce
Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yönetimi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek amacıyla Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu.
Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görevleri şu şekilde belirlendi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:45
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