Son Dakika Haberleri: Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
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Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

1 saat önce

Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

Hazine bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu, System.String[]

Resmi Gazete'de bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde iç borçlanma sepetleri çıkarmak, ihale yöntemi, sürekli satış yönetimi ve diğer yöntemlerle satışını yapmak ve yaptırmak, bunların satış miktarlarını, değerlerini ve faizlerini belirlemek amacıyla Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu.


Borçlanma Genel Müdürlüğü'nün görevleri şu şekilde belirlendi Açıklaması

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Maliye Bakanlığı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:45 
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