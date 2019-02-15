Son Dakika Haberleri: Hazine: Bütçe Fazlası Ocak'ta 5.1 Milyar Lira Oldu

Hazine: Bütçe Fazlası Ocak'ta 5.1 Milyar Lira Oldu

58 dakika önce

– Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayında bütçe 5.1 milyar fazla verirken, faiz dışı fazla 12.4 milyar lira oldu.

Hazine: Bütçe Fazlası Ocak'ta 5.1 Milyar Lira Oldu, System.String[]
– Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak ayında bütçe 5.1 milyar fazla verirken, faiz dışı fazla 12.4 milyar lira oldu.

Bütçe gelirleri Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66.6 artışla 97 milyar liraya ulaştı.

Bütçe giderleri, yüzde 62.5'lik artışla 91.9 milyar liraya çıkarken, vergi gelirleri yıllık yüzde 7.1'lik artışla 55.7 milyar liraya ulaştı. Faiz dışı bütçe giderleri ise yüzde 67.5 artış ile 84.6 milyar liraya yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

Maliye Bakanlığı, Ekonomi
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